Bonus cultura | raddoppio per chi consegue il massimo alla maturità

(Di martedì 20 dicembre 2022) Continua a far discutere la nuova proposta del governo da inserire nella manovra sul. La nuova idea dell’esecutivo è quella di raddoppiare ilper chiil voto 100oltre che aggiungere la barriera dell’Isee a 25 mila euro. Sul piede di guerra il capogruppo al Senato M4s Barbara Floridia per cui il governo e fa solo disastri e non tiene conto di chi avrebbe davvero bisogno del, la nuova proposta del governo, fonte pointofnews.itAttualmente il, il 18app, prevede l’erogazione di 500 euro per ogni diciottenne residente in Italia da spendere in corsi di musica, teatro lingua, per ...

Può interessarti anche Redazione Il Libraio 14.12.2022 #salvatela18app: se per lo Stato i neodiciottenni sono adulti, perché legare ilal reddito dei genitori "Nel confermare la nostra ...... oltre 9 milioni per l'assistenza agli studenti con disabilità Romagna, dallo IOR 300mila euro per i nuovi 'robot' chirurgici Romagna, "Artisti per Natura": Ecologia enei luoghi d'arte ... Bonus Cultura più consistente a chi ha voti alti a scuola. La proposta fa discutere. Floridia: "Il governo si occupa di merito in modo goffo" Il governo Meloni ha intenzione di modificare il bonus cultura, anche a seguito delle diverse truffe legate ad esso: ecco cosa si sa dei principali cambiamenti previsti.