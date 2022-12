Bonus benzina da 200 euro | ecco cos' è e come ottenere il buono carburante 2022 GUIDA

Benessere Economico

Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: - Crisi economica, i treni gratis in Spagna e gli altri aiuti proposti in Italia e in Europa -da 200 euro, a chi spetta e come ...... rispetto al "carburante" di cui all'art. 2 del DL 21/2022, in base al quale, per il periodo d'imposta 2022, i datori di lavoro privati possono erogare ai propri dipendenti buoni, o ... Ultimi mesi per richiedere il bonus benzina per i dipendenti: ecco come funziona e i vantaggi per l’azienda Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ...Bonus bollette da 600 euro per i lavoratori: a chi spetta e come funziona. Introdotto con il decreto Aiuti bis, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 ...