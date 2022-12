Bonaccini | “La questione morale in cima alle priorità del Pd | fuori chi sbaglia”

Il Sole 24 ORE

ROMA - 'Quando parliamo di 'morale', quelli della mia e delle generazioni precedenti pensano immediatamente ad Enrico ...dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria dem Stefano. '...... Roberto Speranza, Stefanoe in quanto segretario del partito erede del Pci anche Enrico Letta " mentre la cronaca armata di "morale" li sta craxizzando per i soldi che avrebbero ... Scandalo Ue, Bonaccini: “Questione morale torni attuale” - Il Sole 24 ... ROMA - "Quando parliamo di 'questione morale', quelli della mia e delle generazioni precedenti pensano immediatamente ad Enrico Berlinguer e a Benigno ...Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il Qatargate è da voltastomaco ma il 99,9% di chi sta nel Pd è una persona per bene, a partire da me. La questione non deve passare per il coinvolgimento di ...