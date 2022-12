Bonaccini | ' Il Pd non può essere la fotocopia del M5s'

Tag24

Così Stefano. "temo la fine del Pd, temo la sua irrilevanza" Lo ha detto Stefanoa Metropolis . "Mi preoccuperei poco dei sondaggi, se li avessi guardatimi sarei ...Rottamazioneè una parola che utilizzo e mai utilizzato anche quando votai per Renzi segretario". Così Stefanoa Metropolis su Repubblica.it. Pd, Bonaccini insiste sulla linea laburista: "Altrimenti rischiamo..." Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Non possiamo essere la fotocopia dei Cinque Stelle. Nel Pd, a volte, sento affermazioni che sembrano dire che dobbiamo schiacciarci su quel ruolo". Così ...Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Mi preoccupo poco dei sondaggi, certificano una tendenza ma se io li avessi guardati non mi sarei candidato in Emilia... Se noi azzeccheremo chi siamo e cosa ...