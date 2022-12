Bologna | piace Doig | l’idea di Sartori

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ilvuole rinforzare la fascia sinistra e avrebbe messo nel mirino lo scozzese Dogi del Verona,diè chiara Ilvuole rinforzare la fascia sinistra e avrebbe messo nel mirino lo scozzesedel Verona,diè chiara. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il diesse dei rossoblù potrebbe cedere a titolo definitivo Vignato al Verona per arrivare all’esterno classe 2002. Più di un’idea in realtà per i felsinei e a gennaio si valuterà la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

