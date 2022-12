ilmessaggero.it

...99/settimana prezzoAttiva Ora Disdici quando vuoi Tutti i contenuti del sito, il ...02% Eur/Usd 1,0596 0,00% Spread 216,07 Dati di mercato Leggi anche, la denuncia dei consumatori: "......99/settimana prezzoAttiva Ora Disdici quando vuoi Tutti i contenuti del sito, il ... Così non si affrontano i problemi del Paese" Antitrust, aziende al contrattacco sullo stop alle: "... Bollette, bloccato fino al 31 gennaio lo stop alle forniture per i morosi. E vale anche per l’ex Ilva Il paracadute straordinario di Snam si allunga da due fino a sei mesi, ma scatta anche lo stop temporaneo ai “distacchi” del gas per chi rischia già in questi giorni di ...Il paracadute straordinario di Snam si allunga da due fino a sei mesi, ma scatta anche lo stop temporaneo ai “distacchi” del gas per chi rischia già in questi giorni di ...