Blue Beetle | James Gunn conferma l' uscita del film

MegaNerd

Sarà seguito da The Flash , con protagonista il travagliato Ezra Miller ,e Aquaman e il Regno Perduto. Il futuro in seguito è attualmente incerto poiché Gunn e Safran decidono il loro ...- Pubblicità -originariamente doveva essere uno dei film DC a basso budget sviluppati esclusivamente per HBO Max , insieme a Batgirl e altri eroi come i personaggi di Black Canary e Zatanna. Tuttavia, ... Chi è Blue Beetle Le origini di Jaime Reyes e degli altri "Scarafaggi" Blue Beetle è uno dei pochi lungometraggi DC la sua uscita nel 2023 è confermata in vista della rivoluzione operata da James Gunn e Peter Safran nei DC Studios.Gunn took to Twitter to confirm that yes, the upcoming Blue Beetle movie will still be released in 2023. Gunn's response put it rather simply, just answering with an "Oh yes." The Blue Beetle film ...