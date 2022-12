Biliardo e bowling | nasce la FISBB | nuova Federazione Italiana

Leggi su oasport

(Di martedì 20 dicembre 2022) Unasportiva si aggiunge tra quelle italiane: stiamo parlando dellaSport). Ad annunciarlo è stato il CONI, in una Giunta Nazionale (la numero 1132) che si è riunita oggi al Foro Italico, dove erano presenti i massimi esponenti dello sport tricolore. Il commento di Giovanni Malagò, in una nota del CONI: “Grande spirito collaborativo tra lae quella” e ad aggiungersi vanno i “complimenti a Cosimo Zecca e Andrea Mancino per la neonataSport”.