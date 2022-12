Biden e la First Lady alla cerimonia dell' Hanukkah

Il Sole 24 ORE

Usa, 20 dicembre 2022 Joe e Jillpartecipano alla cerimonia di accensione della candele per la tradizionale festa ebraica dell'Hanukkah White HouseUna sorta di Africansda contrapporre al motto nazionalista trumpiano. Gran parte della ... Intanto il team disi è accuratamente mosso per evitare di tirare in ballo la Cina attore ... Usa, Biden e la First lady fanno shopping per il Black Friday - Il Sole ... Now that Brittney Griner is finally home following nearly one year in Russian custody, her wife is thanking the people who made her return possible.This weekend, Cherelle Griner shared her first ...The Department of Commerce’s National Telecommunications and Information Administration (NTIA) announced that Wyoming received its first “Internet for All” grants for deploying high-speed Internet ...