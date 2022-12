Bernardeschi | «Per quello che ha vinto | che è stato e che è | Messi è Maradona da 15 anni ormai»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il giocatore del Toronto, Federico, ha rilasciato un’intervista al canale Twitch di “Cronache di spogliatoio” parlando del Mondiale e di altri temi, tra cui Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di squadra alla Juventus. “Mi dispiace per Cristiano, è uno dei tre giocatori più forti della storia. Perche ha dimostrato, che è, avrebbe meritato un finale di carriera diverso. Mi dispiace anzitutto a livello umano, per l’uomo che è. Un giocatore del suo livello è giusto che smetta quando vuole ma bisogna essere lucidi e capire quando è il momento più adatto. Fossicompagno di CR7 al Manchester United avrei accettato la sua decisione. Sono un professionista, che lui voglia o meno rimane in squadra, io continuerei a dare tutto per la maglia”.parla del Mondiale, a cui ...

Commentaprimo Federico, calciatore dell'Italia e del Toronto, è intervenuto in diretta sul canale Twitch di 'Cronache di spogliatoio'. RIGORI - 'Quando ho visto Dybala sul dischetto, ho ... Bernardeschi: «Per quello che ha vinto, che è stato e che è, Messi è ... Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, Federico Bernardeschi ha elogiato il suo ex compagno alla Juventus Paulo Dybala: "Oggi Dybala sarà sulle stelle, si ...