Bergamo Il paesaggio dell’acqua dalle sorgenti alla pianura

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’acqua, bene prezioso ed elemento essenziale per la vita, è parte fondante delche costituisce il territorio bergamasco, dai luoghi incontaminati come i laghetti sulle cime delle Orobie, le cascate e i ruscelli, ai grandi fiumi che hanno dato il nome alle nostre valli, il Serio e il Brembo, dai corsi d’acqua che attraversano la, come l’Adda e l’Oglio, ai laghi d’Iseo e di Endine. Ma ilnon è solo naturale, è anche frutto del progresso della civiltà idraulica nella storia e della notevole capacità progettuale che ne è derivata: ecco quindi le rogge, i canali e i fontanili, che hanno reso possibile lo sviluppo e l’arricchimento del territorio e che oggi possiamo vedere solo in alcuni punti, per questo unici, della città e della provincia. Dai boschi alle colline, ...