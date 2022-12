Benevento | l’Us Acli ha incontrato Monsignor Accrocca

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPochi giorni fa una delegazione deldihal’Arcivescovo diS.E.Felice. “L’incontro con S.E.è stato molto emozionante e cordiale – afferma Alessandro Pepe, Presidente Usdi-.è attento sui temi che tanto ci sono vicini e che stiamo portando avanti come Uscon non poche difficoltà. In particolare la lotta ad ogni forma di violenza, la lotta alle ludopatie, fenomeno devastante che sta distruggendo migliaia di famiglie nel mondo, poi il problema dell’obesità che sta raggiungendo anche in Italia livelli di guardia ed anche l’abbandono dello ...