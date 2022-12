Benevento | Forte | «Il risultato maturato a Modena ci dà ulteriore convinzione che siamo sulla strada giusta»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Francesco, attaccante del, ha parlato a margine Italian Sport Award del momento dei giallorossi Francesco, attaccante del, ha parlato a margine Italian Sport Award. PAROLE – «Ilci dàche. Venivamo da un periodo particolare, il mister ci ha dato una mano a ritrovare la tranquillità che ci serviva. Abbiamo conquistato due vittorie e un pareggio, ora dobbiamo vincere a tutti i costi col Perugia per andare alla sosta più sereni e con una classifica consona alle nostre potenzialità. Vogliamo risalire la china, nello spogliatoio ci...

TUTTO mercato WEB

Francesco, attaccante del, ha parlato a margine Italian Sport Award del momento dei giallorossi Francesco, attaccante del, ha parlato a margine Italian Sport Award. PAROLE - "Il ...... le province di Avellino circa 5 milioni;2 milioni e mezzo; Caserta 56 milioni e mezzo e ... E' una grande vittoria dovuta soprattutto allasinergia che c'è stata tra gli assessorati ... ESCLUSIVA TMW - Benevento, Forte: "Fondamentale battere il Perugia" In un'intervista la punta del Benevento Forte ha parlato della prossima sfida con il Perugia: a suo dire sarà fondamentale vincere ...Benevento ha bisogno di nuove connessioni tra i suoi quartieri e le contrade per favorire il recupero della sua identità sociale ed ambientale, per promuovere nuovi servizi pubblici e privati, ...