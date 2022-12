Benevento | anche al Comune la verifica dell’identità personale per ottenere lo SPID

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDa domani, 21 dicembre,ildisarà abilitato are l’identitàper l’ottenimento dello. A renderlo noto è il sindaco Clemente Mastella. Il nuovo servizio offerto ai cittadini consentirà dire gratuitamente, presso l’Ufficio Anagrafe ubicato nella Megastruttura di via del Pomerio, l’identitàdei cittadini che vogliono dotarsi del Sistema Pubblico di Identità Digitale. Dopo la, il cittadino riceverà via e-mail un file (denominato pacchetto di attivazione) che potrà usare online per completare la procedura ed ottenere loscegliendo uno tra gli “identity provider” che hanno aderito a questa modalità di rilascio. Nella ...

ilmattino.it

... secondo alcuni preti del posto, andava contro l'antico legame di quel territorio con. In ... Frattanto,alla Conferenza Episcopale Campana (CEC) giunse l'invito ad affrontare la ...In questa fase, la situazione nel reparto dell'emergenza del Rummo è abbastanza incandescentea causa degli accessi per l'influenza stagionale che, secondo i camici bianchi di Medicina generale,... Carenza di barelle, a Benevento ambulanze in coda al Pronto soccorso Un passo indietro sul piano della coralità e della manovra, uno avanti in classifica. La posizione non è cambiata (i giallorossi sono sempre al 12esimo posto), ma adesso la zona ...Nuove file di ambulanze davanti al Pronto soccorso del Rummo a causa dell'aumento di accessi e della mancanza di barelle. A distanza di nove giorni dall'ingorgo di mezzi di ...