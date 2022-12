Ben Affleck e Jennifer Lopez celebrano il Natale insieme e l’attore canta John Legend VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ben, dopo il matrimonio del luglio scorso,ilnella loro lussuosa dimora. Mattatore assoluto èche ha deciso di intrattenere i loro ospiti prendendo il microfono per un’esibizione canora, infatti intona “By Christmas Eve” di. Tra le celebrità presenti ci sono diversi personaggi famosi come Kim Kardashian e Billie Eilish.indossava uno splendido abito dorato a maniche lunghe e anche lei, magari con maggiore consapevolezza del suo sposo, ha afferrato il microfono perre il classico di“Jingle Bells”. I due si sono trovati anche a scambiarsi teneri baci ed effusioni come ...