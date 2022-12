Belen Rodriguez ancora alle prese con l’influenza | l’annuncio sui social | “Non mi piace mai dare brutte notizie”

(Di martedì 20 dicembre 2022)conaustralianacon i postumi delaustraliana: ad annunciarlo è stata la stessa showgirl argentina in un video-messaggio pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram. “Non mimai, ma stavolta mi sembra giusto farlo – esordisce– Sono stata a letto sei sette giorni, perché da testarda non ho voluto prendere l’antibiotico”. “Mi sono presa questa bella variante australiana” ha aggiunto l’argentina che pochi giorni fa aveva rivelato in un altro video ...

leggo.it

... pur avendo una relazione con Edoardo Donnamaria, non avrebbe disdegnato avere un rapporto più intimo con l'hairstylist ed ex compagno di. Leggi Anche 'GF Vip', Alfonso Signorini ...L'influencer spagnola è furiosa con l'ex diper averla dimenticata così in fretta ed essere capitolato non appena Ginevra Lamborghini è tornata come ospite nella Casa di Cinecittà. La ... Belen Rodriguez, annuncio a sorpresa: «Non mi piace mai dare brutte notizie ma...» Lo scontro tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip rischia di far emergere nuovi retroscena su Belen Rodriguez. Interviene Alfonso Signorini.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...