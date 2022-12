(Di martedì 20 dicembre 2022) ROMA – Il contante resta il metodo preferito di pagamento degli europei in negozio, ma con una quota in rapida diminuzione al 59% del totale nel 2022, contro il 72% del 2019. Un calo che fa i conti con l’avanzata deicon carta, saliti di nove punti percentuali al 34% del totale nel 2022 e con una preponderanza dicontactless. Lo si legge in uno studio della Bce sulle abitudini didegli europei, secondo cui la quota di acquisti online sul totale delle transazioni quotidiane è triplicata in tre anni, balzando dal 6% del 2019 al 17% del 2022. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

...chiama "- for - reform" . Quando si accede agli aiuti la politica economica nazionale è posta sotto la supervisione dell'organizzazione e di altre istituzioni internazionali come l'Fmi, lae ...Lo si legge in uno studio dellasulle abitudini di pagamenti degli europei, secondo cui la quota di acquisti online sul totale delle transazioni quotidiane è triplicata in tre anni, balzando dal ... Bce: cash domina pagamenti al banco, ma le carte incalzano ROMA - Il contante resta il metodo preferito di pagamento degli europei in negozio, ma con una quota in rapida diminuzione al 59% del totale nel 2022, ...L'Europa si abitua sempre di più al Pos, sebbene nei negozi le transazioni "cash" restino ancora lievemente in maggioranza. Nel ...