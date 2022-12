Basketball Champions League 2022 23 | Sassari batte l’Unicaja | ma non basta per la qualificazione

(Di martedì 20 dicembre 2022) 82-92 nel match tra Unicaja e Dinamo BDS, partita valida per la sesta giornata di/23. Una vittoria prestigiosa dunque per la Dinamoal Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena, che permette ai sardi di salire al secondo posto in classifica nel gruppo G con otto punti. Tuttavia, in virtù del successo del Paok contro Dijon,è eliminata, non riuscendo a raggiungere la terza posizione utile per accedere allo spareggio playoff. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partitaparte a ritmi davvero elevati, cercando subito di staccarenel punteggio. I sardi infatti fanno fatica a stare dietro all’intensità degli spagnoli e trovano diverse difficoltà a ...

...monumentale degli uomini di coach Bucchi che espugnano Malaga ma la vittoria del Paok a Digione condanna gli isolani La Dinamo Banco di Sardegna saluta a testa alta laLeague e ...... domani alle 18.30 al PalaBigi infatti i biancorossi, con una vittoria, conquisterebbero l'accesso ai Play - In dellaLeague. A presentare la partita è coach Federico Fucà, ... Basket, Champions League 2022-2023: Dinamo Sassari corsara a Malaga ma non basta per la qualificazione alla fase successiva TagsBasketball Champions LeagueVittoria monumentale degli uomini di coach Bucchi che espugnano Malaga ma la vittoria del Paok a Digione condanna ...Follow the Basketball Champions League live Basketball match between Oostende and Hapoel Atsmon Holon with Eurosport. The match starts at 19:00 on 20 December 2022. Catch the latest Oostende and ...