Basket | Eurocup 2022 2023 | spettacolo Brescia | Bursaspor demolito 110-74

(Di martedì 20 dicembre 2022) La cronaca e il tabellino di Germani110-74, match valido per la nona giornata dell’di. Grande prestazione tra le mura amiche del PalaLeonessa per, che domina nel secondo tempo e prosegue il suo buon momento di forma rilanciandosi anche nella lotta per un passaggio del turno che rimane comunque tutt’altro che banale. Massinburg il migliore dicon 18 punti, ma è davvero difficile eleggere un MVP al termine di una prestazione corale davvero convincente. Agli ospiti servono a ben poco i 22 punti di Auguste. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO La cronaca – Moss porta subitosul 5-0 in avvio di partita, mareagisce ...

Sportando

...00 Ankara - London Lions 102 - 74 18:00 SC Prometei - CS Universitatea U - Banca Transilvania Cluj - Napoca 105 - 82 19:30 Ulm - Bourg 110 - 98 Visualizza- EUROLEAGUE 19:00 Crvena ......00 Ankara - London Lions 102 - 74 18:00 SC Prometei - CS Universitatea U - Banca Transilvania Cluj - Napoca 105 - 82 19:30 Ulm - Bourg 110 - 98 Visualizza- EUROLEAGUE 19:00 Crvena ... Sky Sport – basket: “EuroCup” – Regular Season: nona giornata (20-21 dicembre 2022) I bianconeri affrontano lo Slask Wroclaw in un match fondamentale per la classifica del gruppo B e per le ambizioni di playoff di coppa per l’Aquila La Dolomiti Energia Trentin Nemmeno il tempo di god ...Alle 20.30 la Germani torna in campo, al PalaLeonessa, per l'ultima gara di andata del girone A di Eurocup. L'avversario di serata è il Bursaspor. La squadra turca, lo scorso anno, è arrivata a un pas ...