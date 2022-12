Basket | EuroCup 2022-2023 | Brescia straripante! Bursaspor dominato

(Di martedì 20 dicembre 2022) Una notte magica per la Germania. La squadra lombarda domina contro i turchi delnella nona giornata di. Finisce 110-74 per la squadra di Magro, che rilancia le proprie ambizioni di passaggio del turno. Il miglior marcatore della serata perè CJ Massinburg, autore di 18 punti. Importanti anche i 15 di David Cournooh. In doppia cifra anche Kenny Gabriel (12) ed Amedeo Della Valle (10). Ai turchi non bastano i 22 di Zach Auguste, unico a salvarsi nella debacle del. La partita resta in equilibrio per venti minuti. Nei primi due quarti c’è equilibrio, anche seè sempre in vantaggio e si presenta all’intervallo in vantaggio di otto punti (51-43). Al rientro dalla pausa lunga è un monologo assoluto di, che piazza un ...

La cronaca e il tabellino di Germani Brescia - Bursaspor 110 - 74 , match valido per la nona giornata dell'2022/2023 di. Grande prestazione tra le mura amiche del PalaLeonessa per Brescia, che domina nel secondo tempo e prosegue il suo buon momento di forma rilanciandosi anche nella lotta ......00 Ankara - London Lions 102 - 74 18:00 SC Prometei - CS Universitatea U - Banca Transilvania Cluj - Napoca 105 - 82 19:30 Ulm - Bourg 110 - 98