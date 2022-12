Basket | Champions League 2022-2023 | Dinamo Sassari corsara a Malaga ma non basta per la qualificazione alla fase successiva

(Di martedì 20 dicembre 2022) Colpo di coda dellanellaa gironi dellaball. Gli uomini di Piero Bucchi passano in trasferta abattendo l’Unicaja per 82-92 nell’ultima giornata del gruppo G grazie ad ultimo quarto di grande sostanza (12-29 di parziale interno), dove il Banco di Sardegna ha messo la testa davanti nei minuti decisivi senza concedere possibilità di replica agli avversari che avevano condotto il match per 30? abbondanti. Secondo successo per i sardi in sei giornate disputate, che però nonper sperare in unacome migliore terza – complice anche la vittoria del PAOK in Francia. Jamal Jones è il protagonista di ...

OA Sport

CAGLIARI - L'ultima trasferta dell'anno diLeague per la Dinamoè ancora una volta in compagnia dei Giganti di Mont'e Prama. I campioni biancoblu di Sassari sono a Malaga per la sfida con la squadra spagnola e il mix sport - ......E DELLA DINAMO BANCO DI SARDEGNA A Malaga per la conferenza "I Giganti prima dei Giganti" in occasione dell'ultima trasferta dell'anno diLeague L'ultima trasferta dell'anno di... Basket, Champions League 2022-2023: Dinamo Sassari corsara a Malaga, Unicaja ko grazie ad un ultimo quarto perfetto Lega Basket Serie A - Basketball Champions League, Banco di Sardegna Sassari - Unicaja Malaga nel Round 6 Regular Season A 2022 BCL: il Banco di Sardegna Sassari compie l’impresa sul parquet dell’Unic ...L’ultima trasferta dell’anno di Champions League per la Dinamo basket è ancora una volta in compagnia dei Giganti di Mont'e Prama. I campioni biancoblù di Sassari sono a Malaga per la sfida con la squ ...