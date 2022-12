Barcellona | missione rinnovo per Dembelé

la Repubblica

Ma, al termine, decide di continuare con un master in Esade a. 'Un'università - continua ... Dopo due anni e mezzo si riparte con unapiù ambiziosa: 'Incentivare qualsiasi obiettivo ...... alla presenza anche di Florentino Perez e Joan Laporta, presidenti di Real Madrid e, ... Laè migliorare radicalmente le competizioni calcistiche europee, unatanto ... Messi, un fuoriclasse in missione: da quattro anni ha in testa solo il Mondiale La nave di Sos Mediterranée ha levato l'ancora da Marsiglia per il suo ventiquattresimo viaggio. Prima tappa in Spagna per i rifornimenti, poi ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...