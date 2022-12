Barbie | il primo teaser cita Kubrick

(Di martedì 20 dicembre 2022) Arriverà al cinema a luglio del 2023 ma per molti il nuovo film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling è già un capolavoro. Capiamo perché

WIRED Italia

Oltre alla conclamata citazione a 2001: odissea nello spazio, iltrailer del film dicon Margot Robbie contiene un altro tipo di citazione, forse non voluta. LEGGI -: il profilo Twitter della Fondazione Stanley Kubrick commenta il teaser trailer ...... Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick, capolavoro del cinema che Greta Gerwig sceglie di omaggiare con ildivertente teaser di, che potete vedere nel video in testa a questo ... Barbie, cosa si vede nel primo teaser trailer del film Arriverà al cinema a luglio del 2023 ma per molti il nuovo film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling è già un capolavoro. Capiamo perché ...Barbie, anche gli eredi di Kubrick hanno smorzato ogni possibile polemica riguardo una citazione peregrina sul trailer ...