La Gazzetta dello Sport

L'aereo dei campioni del mondo dell'Argentina è atterrato a Buenos Aires nella notte. Con l'autobus scoperto Messi e compagni ...Atteso undi. Il presidente argentino Alberto Fernández ha disposto che la giornata odierna sia considerata festività nazionale Bagno di folla per il pullman scoperto dell'Argentina: Buenos Aires in delirio L'aereo con a bordo l'Argentina campione del mondo è rientrato dal Qatar all'aeroporto internazionale Ezeiza di Buenos Aires alle 2:40 ora locale (le 6:40 in Italia). Per Messi e compagni bagno di fol ...Diverse province si sono opposte al decreto governativo, anche se i costituzionalisti affermano in coro: non possono farlo – Quando il calcio diventa uno strumento politico ...