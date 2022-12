Tiscali Notizie

Roma, 20 dicembre 2022 "Altra violenza tra ragazzi, questa volta a Pescara. Come Lega stiamo studiando misure per contrastare le: più telecamere nelle strade e negli edifici pubblici, 1500 nuovi addetti alla sicurezza sui treni e nelle stazioni e via la patente per chi usa la violenza in strada. Condivido inoltre l'...Il fenomenoè sfuggito di mano e questo perché vi è stato troppo permissivismo. E' tempo di cambiare registro, per il bene della cittadinanza e di quello degli stessi ragazzini il cui ... Baby gang, Salvini: 'C'è bisogno di ripristinare buonsenso, educazione e rispetto' (Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2022 "Altra violenza tra ragazzi, questa volta a Pescara. Come Lega stiamo studiando misure per contrastare le baby gang: più telecamere nelle strade e negli edifici ...Una baby- gang opera senza controllo nel quartiere di San Giovanni a Teduccio dove lancerebbe petardi sui passanti e sui randagi. La denuncia arriva da un cittadino che si è rivolto al deputato dell’A ...