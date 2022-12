Azzurri di nuovo al lavoro a Petroio

OA Sport

Spalmati gli altri impegni dei fischietti: alla prima giornata Vedovelli sarà Assistente del neozelandese Angus Mabey in Inghilterra - Scozia, poi diin Scozia - Galles del turno ...... sparito dai radar per cinquant'anni e adesso tornato diin auge. Si tratta di Aurora , che ... Peccato non avere il suo corrispettivo Lancillotto tra i fiocchi, ma del resto oggi ... Nuoto, ITALIA MONUMENTALE! Azzurri oro nella 4x50 mista con il nuovo record del mondo! Sembra non finire mai il tiramolla tra “sì” o “no” alla proroga dei termini per presentare la Cila e usare il Superbonus 110% anche nel 2023 nei condomini. Ora pare che la proroga ci sarà e arriverà c ...Il centrocampista del Sassuolo, che piaceva al club azzurro, appare destinato a vestire la maglia della Roma per una forte volontà del calciatore ...