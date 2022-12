Avvocato Kaili | ' i soldi trovati in casa erano di Panzeri'

TGCOM

Secondo il suosostiene di essere stata informata del denaro quando il suo compagno è stato arrestato vicino al garage della loro casa. In quel momento, secondo il suo, l'ex ...Secondo il suosostiene di essere stata informata del denaro quando il suo compagno è stato arrestato vicino al garage della loro casa. In quel momento, secondo il suo, l'ex ... Qatargate, avvocato di Kaili: "I soldi trovati in casa erano di Panzeri" Michalis Dimitrakopoulos ha poi aggiunto che l'ex vicepresidente del Parlamento europeo è venuta a conoscenza di questo denaro all'ultimo minuto e ha chiesto che tornasse immediatamente al suo proprie ..."La signora Kaili non ha mai ammesso di aver chiesto al padre di trasferire il denaro" ritrovato a casa sua "per nasconderlo": lo ha dichiarato al sito di Kathimerini l'avvocato dell'ex vicepresidente ...