Avatar? Si è preso il Covid!

(Di martedì 20 dicembre 2022)in testa ai botteghini anche se le grandi speranze restano disattese Wall Street Journal, di Robbie Whelan e Austin Ramzy, pag. 1 “: La via dell’acqua” ha fatto faville al botteghino, ma le persistenti preoccupazioni per il coronavirus hanno attenuato le vendite dei biglietti in Cina, dove i creatori dell’epopea fantascientifica speravano di ottenere un grande successo. Diretto da James Cameron e distribuito dai 20th Century Studios della Walt Disney Co. il film ha guadagnato 435 milioni di dollari nelle sale di tutto il mondo al suo debutto, il secondo più alto incasso globale del fine settimana di apertura del 2022, dopo solo “Doctor Strange nel Multiverso della Follia“, dei Marvel Studios della Disney. I 134 milioni di dollari venduti nel weekend di apertura nazionale rappresentano il miglior debutto di Cameron al botteghino, ma ...

WIRED Italia

Ha acquistato un'auto in cui ha vissuto fino a quando non ha ottenuto il ruolo in- Il suo ... Io venni, lei no". Clicca qui per iscriverti alla Newsletter Clicca qui per seguire la nostra ...'Dopo una lunga riflessione hola difficile decisione di concludere un accordo', ha scritto ... popstar tra sensualità e provocazione OSPITI E ATTORI '2', da Zoe Saldana a Sigourney Weaver:... Avatar 2 è condannato a superare le aspettative Le persistenti preoccupazioni per il coronavirus hanno attenuato le vendite dei biglietti in Cina, dove i creatori ...Avatar – La via dell’acqua ... Dodici anni di attesa, 10 milioni in cinque giorni se prendiamo in considerazione i soli box office italiani. Il primo weekend di programmazione nelle sale è stato da ...