Avatar | James Cameron risponde a Matt Damon per aver rifiutato il ruolo | “Fattene una ragione”

(Di martedì 20 dicembre 2022)che haunin. “Si sta tormentando per questo“, ha detto. “E io penso davvero che lo sappia: ‘sei una delle più grandi star del cinema del mondo,una’. Ma doveva fare un altro film di Bourne, che era sulla sua pista, e non c’era nulla che potessimo fare. Così ha dovuto a malincuore rifiutare“. Come riposta Variety, le parole del regista arrivano in seguito a una recente intervista alla BBC per il nuovo: La via dell’acqua. Nel video, quando il giornalista gli ha proposto l’idea di un cameo diin un futuro sequel di, ...

Fanpage.it

- La Via dell'Acqua è il sequel di, diretto daCameron, che ha collezionato grandi record per le sale ...Marco Giusti per DagospiaTHE WAY OF WATER 2 L'abbiamo capito che al cinema c'è solo ': La via dell'acqua' diCameron. Che vi piaccia o non vi piaccia. Anche ieri, in una giornata non festiva, incassa 950 mila ... Avatar 2, uomo muore di infarto mentre guarda il film di James Cameron Avatar: la via dell’acqua, l’atteso sequel del cult movie di James Cameron “salva” le sale italiane. Il botteghino fa ...Christian Cordella, concept designer e figlio d’arte e ha curato il look dei personaggi del sequel campione d’incassi nel mondo. L’artist aè stato già riconfermato per i prossimi Avatar 3, 4 e 5 ...