Auto si schianta contro un albero | conducente ferito

(Di martedì 20 dicembre 2022) RIETI – I Vigili del Fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono intervenuti nel pomeriggio sulla Via Provinciale Stazione nel Comune Mirtense, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta una solavettura con a bordo un uomo. Arrivati in posto, preceduti dai sanitari del 118 che nel mentre si occupavano delle condizioni del, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’vettura dopo il violento impattoun. Presenti in posto dai primi momenti per i rilievi del caso e per la viabilita locale, in quei momenti molto sostenuta, anche i Carabinieri di Torri in Sabina. A darne notizia i Vigili del Fuoco attraverso una nota stampa. L'articolo proviene da Sabina Online.