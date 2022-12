Auguri spericolati | Tom Cruise si lancia nel vuoto

Corriere TV

Ecco gli specialidi Buon Natale di Tom Cruise. \''Ciao a tutti, eccoci qui sopra lo splendido Sudafrica, stiamo girando le parti uno e due ...Un ascensore che sale e si ferma ad ogni tappa importante della sua straordinaria carriera fino ad arrivare al 70esimo piano dove ad aspettarlo c'è una gigantesca torta di compleanno. Con questo video ... Gli auguri spericolati di buon Natale di Tom Cruise: in volo durante le riprese di «Mission Impossible» Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Tom Cruise ha realizzato un video a bordo di un aereo e, per ringraziare i fan per il successo di Top Gun: Maverick, si è lanciato nel vuoto ...