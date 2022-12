(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – Bergamo 20 dicembre 2022 – AEA Aircraft Engineeringè la prima Accademia di formazione per manutentori aeronautici in grado di formare tecnici “From zero to Hero”, come scherzosamente li ha definiti il Dott.fondatore di AEA e ceo di SEAS (South East Aviation Services). Il settore Aviation è stato tra i più colpiti durante la Pandemia a livello mondiale, ma stiamo assistendo ad una ripresa repentina che sta proiettando, in verità già da questa estate, a livelli pre-COVID. Si tratta di unmolto attivo che necessita di risorse competenti dove la richiesta di professionisti per certo non manca e dove quindi la formazione diventa un’importante discriminante. Il percorso formativo per manutentori imposto dalla normativa prevede una parte didattica in aula dove si studiano tutte le materie ...

Adnkronos

Tanto più riusciremo ade a mantenere italenti, tanto più saremo in grado di ascoltarli e soddisfarne le esigenze professionali e private tanto più saremo competitivi in un mercato ..." Bergamo 20 dicembre 2022 " AEA Aircraft Engineering Academy è la prima Accademia di formazione per manutentori aeronautici in grado di formare tecnici "From zero to Hero", come scherzosamente li ha ... Attrarre giovani talenti, sviluppare nuove professionalità e inserimento immediato nel mercato del lavoro, sono le regole per la ripartenza di Alessandro Cianciaruso ceo di AEA Academy Il presidente dei Giovani UDC vede come critica la situazione dei migranti anche nel nostro Paese: "Bisogna scorporare lo statuto S per renderlo meno poco attraente per gli immigrati clandestini" ...(Adnkronos) - Bergamo 20 dicembre 2022 - AEA Aircraft Engineering Academy è la prima Accademia di formazione per manutentori aeronautici in grado di formare tecnici “From zero to Hero”, come scherzosa ...