Attrarre giovani talenti | sviluppare nuove professionalità e inserimento immediato nel mercato del lavoro | sono le regole per la ripartenza di Alessandro Cianciaruso ceo di AEA Academy

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) - Bergamo 20 dicembre 2022 - AEA Aircraft Engineeringè la prima Accademia di formazione per manutentori aeronautici in grado di formare tecnici “From zero to Hero”, come scherzosamente li ha definiti il Dott.fondatore di AEA e ceo di SEAS (South East Aviation Services). Il settore Aviation è stato tra i più colpiti durante la Pandemia a livello mondiale, ma stiamo assistendo ad una ripresa repentina che sta proiettando, in verità già da questa estate, a livelli pre-COVID. Si tratta di unmolto attivo che necessita di risorse competenti dove la richiesta di professionisti per certo non manca e dove quindi la formazione diventa un'importante discriminante. Il percorso formativo per manutentori imposto dalla normativa prevede una parte didattica in aula dove si studiano tutte le materie tecniche ...