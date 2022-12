Attacco 6 gennaio | Trump deferito con 4 capi di accusa

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 20 dicembre 2022) La commissione di indagine della Camera dei rappresentanti Usa sull'del 62021 al Campidoglio ha approvato all'unanimità il rapporto finale sulla rivolta e hal'ex presidente Donaldal dipartimento di Giustizia per ostruzione di un procedimento ufficiale, cospirazione per frodare gli Stati Uniti, cospirazione per rilasciare dichiarazioni false e per aver incitato, assistito o aiutato un'insurrezione. E' la prima volta nella storia americana che il Congresso decide di deferire un ex presidente. Una decisione giunta al termine di un'indagine andata avanti per 18 mesi. La Commissione haanche cinque alleati di: Mark Meadows, il suo ultimo capo di gabinetto, e gli avvocati Rudolph Giuliani, John Eastman, Jeffrey Clark e Kenneth Chesebro.La ...