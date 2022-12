Atletica | Yeman Crippa | “8 | 5 il voto al mio 2022 | spero di fare meglio Punto i Mondiali e sono attratto dalla maratona”

Leggi su oasport

(Di martedì 20 dicembre 2022) Giornata di test in vista della prossima stagione per. Una delle stelle dell’leggera italiana, campione d’Europa sui 10000 metri, era presente al CPO Acqua Acetosa oggi e ha parlato, sui canali del CONI, guardando già al 2023. Parlando dei test: “molto importanti che svolgiamo sempre durante la preparazione invernale. Abbiamo bisogno di capire quanto possiamo spingere e in cosa possiamo lavorare: non si può tralasciare alcun dettaglio”. Su quest’annata: “Il mioè iniziato benissimo con il record italiano nella mezza, poi ho subito il duro colpo dell’infortunio che non mi ha permesso di partecipare ai, ma agli Europei di Monaco mirifatto. È stata una grande soddisfazione ...