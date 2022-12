Atletica | squalificata per doping per sei anni la maratoneta Diana Chemtai Kipyokei

(Di martedì 20 dicembre 2022) La vincitrice della maratona di Boston dello scorso anno,, è stataperper sei, ad annunciarlo è stata l’Athletics Integrity Unit (Aiu). Ad ottobre era arrivata la notifica della sospensione, mentre oggi l’ufficialità della squalifica per la manomissione delle prove e l’uso di una sostanza vietata, il triamcinolone, un glucocorticoide. Il test positivo era arrivato proprio al termine dell’impresa del 2021, il successo nella maratona di Boston, una delle sei principali in calendario. Ovviamente la vittoria è stata revocata e per lei la possibilità di tornare alle gare sarà solamente nel 2028. Foto: Lapresse

laRegione

