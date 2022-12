Atletica | Olimpiadi Parigi 2024 | World Athletics delinea i criteri di qualificazione

Leggi su sportface

(Di martedì 20 dicembre 2022) La federazione mondiale dell’leggera ha svelato idi qualificazioni per le varie gare in vista dell’Olimpiade di. Con 48 eventi, l’leggera assegnerà i suoi posti (905 donne e 905 uomini) per i Giochi per metà con il sistema dei minimi e per l’altra metà sulla base del ranking mondiale che la federazione aggiorna anno dopo anno. Il periodo diper la maggior parte delle gare individuali inizierà il 1 luglio 2023. I 10.000 m, le gare combinate, la marcia e la staffetta cominceranno invece a partire dal 31 dicembre 2022. ‘’ ha anche precisato che il periodo diper la maratona è da considerarsi già iniziato dallo scorso 20 novembre. Ogni nazione potrà ...