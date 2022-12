Atalanta | tre in dubbio per l’amichevole a Siviglia col Betis Lookman recuperato

L'Eco di Bergamo

Regolarmente in porta Zoet, che aveva accusato una leggera contratturagiorni fa. "Un test di ... Doppio impegno casalingo per lo Spezia a gennaio cone Lecce. "Non vediamo l'ora di ...... alle 14:30 si disputeranno Torino - Verona e Spezia -, alle 16:30 Roma - Bologna e Lecce ... Da lì in avanti si disputeranno gare ognigiorni nellecompetizioni europee, che ... Atalanta, tre in dubbio per l'amichevole a Siviglia col Betis. Lookman ... Calcio. Martedì 20 dicembre Demiral, Palomino, Hateboer e Zappacosta hanno lavorato a parte: i primi due potrebbero esserci per il test di venerdì 23 dicembre, l’olandese e l’italiano verso il forfait ...MIGLIOR BOOKMAKER NATALE Alo stadio Benito Villamarin di Siviglia si gioca il match amichevole tra Betis e Atalanta. Le due squadre si preparano in vista della ripresa dei rispettivi campionati, pur c ...