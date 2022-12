ATA | domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA Interpello Catania

(Di martedì 20 dicembre 2022) Personale ATA: anche per l'anno scolastico 2022/23 si verificano gli interpelli nazionali agliche voglianoil ruolo di. Ecco alcune delle domande aperte con relativa scadenza per la presentazione della. L'articolo .

Orizzonte Scuola

... senza bisogno di presentare alcunao rivolgersi a strutture intermedie. Il personale ... le supplenze brevi e i pensionati Aumento stipendio: ecco in quale parte del cedolino si troverà. ...Il precariato scolastico docente, ma ancheda almeno 10 anni è più negli studi degli avvocati e nelle aule della giustizia amministrativa e ... il meccanismoe offerta presto si invertira' ... Arretrati docenti e Ata, non è necessaria nessuna domanda, arriveranno in automatico: tutte le cifre al netto [TABELLE] Ci si avvicina alla fine dell’anno e idealista/news ha voluto fare il punto della situazione su quello che è stato l’andamento degli affitti nel 2022 interpellando chi opera nel settore. Si è scoperto ...Quasi 300 insegnanti e un centinaio di figure Ata in uscita nel 2023: in pochi hanno scelto di usufruire delle possibilità offerte da Quota 100 e 102 ...