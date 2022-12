Asti piange la scomparsa dell' architetto Antonio Guarene

(Di martedì 20 dicembre 2022) Senza dimenticare collaborazione con il mondo del giornalismo prima con La Gazzetta del Popolo e ora con il quotidiano "La Stampa". Una figura che tanto ha fatto anche per le manifestazioni storiche ...

Un grave lutto ha colpito il mondo della cultura e dell'arte astigiano. Si è infatti spento l'architetto Antonio Guarene. Classe 1935 è stato maestro del Palio nel 2011 e nel 2018, ma è stato anche ...Il mondo del vinoAnna Ghione morta questa mattina, lunedì 19 dicembre, a Canelli, in provincia di. Titolare dell'omonima azienda vinicola, Ghione aveva 55anni ed era affetta da una grave malattia che l'ha ... "Anche il cielo piange, oggi": il cordoglio del Coordinamento Asti Est per la morte di Carlo Sottile