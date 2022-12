Assalto Capitol Hill | Trump deve essere incriminato

Fanpage

La Commissione della Camera dei rappresentanti sull'Hill del 6 gennaio 2021, nella sua ultima udienza, prima di essere dissolta il 3 gennaio, quando il controllo dell'Assemblea ...... senza diffondere alcun messaggio che invitasse i suoi sostenitori a desistere dall'. E questo nonostante gli inviti dei suoi collaboratori e dei membri della sua famiglia a farlo. Per questo ... Assalto a Capitol Hill, chiesta l'incriminazione per Donald Trump: Inadatto per qualsiasi incarico La commissione alla Camera USA che sta indagando sull’assalto a Capitol Hill ha affermato cheTrump deve essere incriminato.Sarebbe il regista di un’operazione premeditata che ha condotto alla marcia sovversiva sul Campidoglio. Altre inchieste sono in corso.