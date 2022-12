Assalto Capitol Hill | Commissione chiede di incriminare Trump

Fanpage.it

La commissione d'inchiesta parlamentare americana che da quasi due anni sta indagando sull'al Congresso del 6 gennaio 2021 ha votato all'unanimità il rapporto finale in cui raccomanda ......donald trump prima dellhill 1. TRUMP ATTACCA, CERCANO DI IMPEDIRE MIA CORSA A CASA BIANCA Donald Trump accusa i legislatori della Camera di aver raccolto 'false accuse' contro di lui nel tentativo di ... Assalto a Capitol Hill, chiesta l'incriminazione per Donald Trump: Inadatto per qualsiasi incarico Washington, 20 dic. (askanews) - La commissione d'inchiesta parlamentare americana che da quasi due anni sta indagando sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 ha votato all'unanimità il rapporto ...Donald Trump non ci sta. Il tycoon, infatti, punta il dito contro i legislatori della Camera che, a suo dire, avrebbero raccolto false accuse contro di lui per impedirgli di ricandidarsi alla Casa Bia ...