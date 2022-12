(Di martedì 20 dicembre 2022) Ipotizzati per l’ex presidente almeno 4 reati gravi. Il deferimento non obbliga il dipartimento di giustizia ad intraprendere alcuna azione

Il Sole 24 ORE

Il deferimento non obbliga il dipartimento di giustizia ad intraprendere alcuna azione ma manda un segnale potente sulle responsabilità di Trump nell'al. In ogni caso il ...La commissione di indagine della Camera dei rappresentanti Usa sull'attacco del 6 gennaio 2021 alha approvato all'unanimita' il rapporto finale sulla rivolta e ha deferito l'ex presidente Donald Trump al dipartimento di Giustizia per ostruzione di un procedimento ufficiale, ... Assalto al Campidoglio Usa: Trump deferito per insurrezione e frode Il comitato del Congresso che ha indagato sull'attacco dello scorso anno al Campidoglio degli Stati Uniti ha raccomandato lunedì di presentare accuse penali contro l'ex presidente degli Stati Uniti Do ...La commissione speciale della Camera dei Rappresentanti che indaga sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ha approvato lunedì all’unanimità la richiesta di incriminazione dell’ex presidente Do ...