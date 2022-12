Ascolti tv lunedì 19 dicembre | Le Mans 66 – La grande sfida | Grande Fratello Vip

(Di martedì 20 dicembre 2022)tv19: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,192022? Su Rai 1 è andato il film Le66 – La. Su Rai 2 Un bacio prima di Natale. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Il marchese del Grillo. Su Canale 5 ilVip. Su Italia 1 Die Hard – Un buon giorno per morire. Ma chi ha totalizzato i maggioritv192022? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv192022, prima ...

MAM-e

...19 dicembre 2022, Luisella Costamagna, intervenuta in studio assieme al suo maestro di ... anche lui ospite del talk dedicato allo show che sabato sera, come sempre, ha registrato ottimi...Il programma, che sta portando un grande successo a Rai2 conrecord, si prenderà poi una ... Per questo anche la puntata di oggi,19 dicembre, è stata ricca di momenti divertenti, tanti ... Ascolti tv lunedì 19 dicembre 2022:Dati Auditel di share