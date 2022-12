Ascolti tv | i dati di lunedì 19 dicembre

Leggi su 361magazine

Nella serata di ieri, finalmente si impone negli ascolti l'appuntamento serale con Il Grande Fratello Vip. Senza concorrenza lo show di Signorini raccoglie 2.819.000 spettatori con uno share del 23.2%. In onda su Rai Uno, il film i Le Mans '66 – La grande sfida conquista 1.874.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Rai2 Un bacio prima di Natale in prima tv arriva a 1.291.000 spettatori (6.9%). Su Italia1 Die Hard – Un buon giorno per morire ottiene 1.150.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Report è seguito da 1.885.000 spettatori con il 10.7%. Su Rete4 Il marchese del Grillo totalizza un a.m. di 892.000 spettatori (5.6%).