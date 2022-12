Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 19 dicembre 2022

(Di martedì 20 dicembre 2022): idei programmi più visti di19, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Le Mans ’66 – La grande sfida ha totalizzato 1874 spettatori, 12.12% di share; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 2819 spettatori (share 23.21%). Il film Die Hard – Un buon giorno per morire su Italia1 ha catturato 1150 spettatori (6.23%); su Rai2 il film Un bacio prima di Natale si è portato a casa 1291 spettatori (6.86%), mentre il programma Report su Rai3 ha interessato 1885 spettatori (10.67%). Su Rete4 il film Il Marchese del Grillo ha totalizzato 892 spettatori (5.57%), mentre gli episodi di Grey’s Anatomy su ...

