Ascolti Tv 19 dicembre 2022 | mille volte Flavio Insinna | vincita strepitosa ai Soliti Ignoti

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 20 dicembre 2022) Come sono andati glitv del giorno 19di Rai e Mediaset? Grande evento nel Preserale, conintento a festeggiare le suepuntate a L'Eredità. Dopo un periodo ballerino per la programmazione a causa delle partite di calcio, ecco che i palinsesti si sono assestati. A contribuire a rendere più avvincente la giornata è stato anche Amadeus. Ai– Il ritorno, è stato messo a segno un gran colpaccio!TV ieri 19Prime Time In prima serata, Rai 1 ha trasmesso 'Le Mans '66 – La grande sfida', ottenendo consensi da parte di 1.87 milioni di spettatori e uno share del 12.1%. Canale 5 ha portato avanti il GF VIP ed ha raggiunto l'attenzione di 2.82 milioni di persone e uno share del ...