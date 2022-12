Ascolti Tv 19 dicembre 2022 | dati auditel di ieri sera | Grande Fratello Vip contro Le Mans ’66

Tvblog

"Glisuperano il milione, ora l'offerta è stata ampliata e c'è ancora tanta strada da fare" ... La prima puntata andò in onda il 221992. Giorgio Parisi, tra gli ospiti della puntata ...... lunedì 192022, Luisella Costamagna, intervenuta in studio assieme al suo maestro di ... anche lui ospite del talk dedicato allo show che sabato sera, come sempre, ha registrato ottimi... Ascolti tv domenica 18 dicembre 2022 con la finale dei Mondiali Argentina-Francia Ascolti tv 19 dicembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...