Ascolti 19 dicembre | quanto ha fatto la 24esima puntata del Grande Fratello Vip

(Di martedì 20 dicembre 2022) Parliamo di. Ladella settima edizione delVip, andata in onda ieri 19, si è conclusa con una nuova nomination. Al televoto sono finiti: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Sarah Altobello. La nomination non è eliminatoria. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonella, Antonino, Oriana e Sarah. #GFVIP pic.twitter.com/h8x8TWno5C —(@) December 20, 2022 Ladel GF Vip ha totalizzato 2.819.000 spettatori pari al 23,21% di share. Mentre su Rai Uno il film Le Mans ha registrato 1.874.000 telespettatori pari al 12,05% di share. Vi ricordo che la prossima ...

