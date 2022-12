Arriva tetto agli stipendi manager banche salvate da Stato

(Di martedì 20 dicembre 2022)undeidellecon l'intervento dello. E' quanto prevede un emendamento dei relatori alla manovra depositato in commissione bilancio della Camera.La norma stabilisce che in caso di intervento pubblico per il salvataggio di una banca, a decorrere dal 2023, glidei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza non possano superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (circa 240mila euro lordi).

Finanza.com

Si va verso unagli stipendi dei dirigenti delle banche salvate dallo Stato. Il trattamento economico annuo dei manager delle banche salvate con l'intervento dello Stato non potrà superare quello del primo ...Salta ilsui pagamenti digitali: è soppresso il limite di 60 euro entro il quale gli ... Sui mutui passaggio (condizionato) al fissola possibilità di modificare il tasso del mutuo da ... Gas, arriva il tetto. Cosa cambia per le tasche degli italiani Esulta, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per l'accordo raggiunto in Europa sul tetto al prezzo del gas. Non ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...